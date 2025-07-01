В Турции раскрыли детали саммита Путина, Трампа и Зеленского

Крайнего срока по организации четырехстороннего саммита президентов Владимира Путина, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского нет, поскольку инициатива Турции зависит от хода переговорного процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Какого-либо дедлайна по саммиту нет, поэтому трудно сейчас назвать какие-либо конкретные сроки касательно организации. Все будет зависеть от хода переговорного процесса сторон», — сообщили агентству в администрации турецкого лидера.

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2 июня Эрдоган предложил организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине на уровне лидеров стран. Он отметил, что в случае встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в ней может принять участие и глава Белого дома Дональд Трамп.

При этом издание The Atlantic со ссылкой на источники отмечает, что американский лидер усомнился в возможности саммита с Путиным и Зеленским.