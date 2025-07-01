Украинские дети прибыли в Азербайджан

Украинские дети из Сумской области приехали в Азербайджан. Об этом заявил посол Украины Юрий Гусев, передает издание Minval Politika в Telegram-канале.

Он отметил, что дети восстановят свое здоровье в санатории города Губы, смогут отдохнуть на побережье Каспия в Новханы, а также ознакомиться с местными достопримечательностями.

По словам Гусева, свыше 300 украинских детей посетили Азербайджан, что «является проявлением подлинной поддержки, дружбы и солидарности» двух стран.

До этого заместитель главы минэнерго Украины Николай Колесник во время визита в Азербайджан обсуждал с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым возможность участия азербайджанской стороны в энергетических проектах Украины.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявлял, что Азербайджан поддерживает Украину из политических соображений. Он напомнил, что даже страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, то есть в один оборонительный союз с РФ, высказываются в поддержку территориальной целостности Украины «как они ее понимают».