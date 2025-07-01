В Барселоне зафиксировали вековой температурный рекорд

Июнь 2025 года стал самым жарким в истории Барселоны за более чем 100 лет метеорологических наблюдений.

«В Барселоне зафиксировали самый жаркий июнь с тех пор, как более века назад начались записи», — сообщает Associated Press News, ссылаясь на данные Национальной метеорологической службы Испании.

Обсерватория Can Fabra зафиксировала среднюю температуру в 26 °C.

Предыдущий самый жаркий июнь был в 2003 году со средней температурой 25,6 C. По данным той же метеостанции, в понедельник, 30 июня, был зафиксирован максимум для июня в 37,9. Эксперты предупреждают, что будущие летние сезоны, вероятно, будут жарче, чем все зарегистрированные до сих пор.