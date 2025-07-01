Королевская семья убита новостью о смерти принца

Скончался принц Харальд фон Гогенцоллерн. Представитель королевской семьи умер в Намибии от внезапной остановки сердца. Ему было 63 года.

Трагические новости сообщила жена Харальда, принцесса Йозефа. Она поделилась, что потеряла мужа за несколько недель до рождения первенца и всего через девять месяцев после свадьбы.

"Дорогие сограждане Леонберга, я пишу вам с тяжелым сердцем. Мой любимый муж Харальд Гогенцоллерн скончался совершенно неожиданно от остановки сердца. Эта потеря невообразима. Мне нужно время, чтобы погоревать, попрощаться и побыть рядом с нашим будущим ребенком", — написала Йозефа на своей странице в соцсети.

Как сообщает журнал Hello, принцесса Йозефа является чиновником и выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Леонберга. Из-за трагедии она взяла перерыв в предвыборной кампании.

Принц Харальд фон Гогенцоллерн происходит из дома Гогенцоллернов — официальной королевской династии Германии. Смерть настигла его в командировке в Намибии. Он работал в алмазной промышленности.