«Война за Арктику уже началась»: Канада может стать форпостом борьбы с Россией

Политический обозреватель Андрей Перла считает, что война за Арктику уже началась и идет «непрерывно», а важную роль в этой борьбе может сыграть Канада. Об этом Перла рассказал в комментарии для Telegram-канала «Абзац».

Перла подчеркнул, что для Запада принципиально важно, кто вывозит с Востока разнообразные товары. Он напомнил, что Россия владеет Северным морским путем.

«Тот, кто владеет Северным морским путем, потенциально - отчасти в связи с потеплением, отчасти в связи с развитием ледокольного флота - контролирует путь с Востока на Запад», - заявил обозреватель.

Он отметил, что речь идет о новом пути, который короче и дешевле старых. По его мнению, Западу в целом и Европе в частности это «нравиться не может». Западные страны хотели бы контролировать огромные арктические ресурсы. Речь идет не только о торговом пути, но и о шельфе с нефтью и газом, добавил обозреватель.

«Однако Арктика принадлежит России, поскольку у России самый мощный в мире, фактически единственный в мире полноценный арктический флот», - подчеркнул Перла.

По мнению обозревателя, именно из-за превосходства России в Арктике западные страны начали обсуждать идею вступления Канады в ЕС. Перла отметил, что у Канады много территорий в Арктике и у нее «теоретически» может быть мощный ледокольный флот.

«Канада могла бы стать форпостом для борьбы с Россией. <…> Война в Арктике за торговый путь - это война будущего, она действительно может случиться», - заключил обозреватель.

Портал Geopolitika.news писал, что кибер- и космические возможности России и Китая в Арктике угрожают скудной инфраструктуре НАТО в регионе. Издание отмечало, что кабели связи НАТО не рассчитаны на противостояние в гибридной войне, а дефицит радаров, дронов-разведчиков, противолодочных кораблей и спутникового покрытия делают США уязвимыми перед ядерной угрозой.

Насколько важен этот регион для России, лучше всего демонстрирует расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути - 14 тысяч километров по сравнению с 23 тысячами километров через Суэцкий канал. Новый флот российских ледоколов сможет обеспечить проход по Северному морскому пути круглый год. Китай, ведущий торговую войну с США, все больше проявляет интерес к этому маршруту.