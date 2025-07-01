В Азербайджане возбудили дело по факту гибели граждан страны в России

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело по факту гибели граждан республики и лиц азербайджанского происхождения в России. Об этом сообщает Азери-пресс (APA).

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Как уточнило агентство, уголовное дело было возбуждено по статьям 120.2.1 (умышленное убийство группой лиц), 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего) и другим.

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Утверждается, что речь идет о лицах, задержанных в ходе рейдов полиции в Екатеринбурге 27 июня. Российские правоохранители подозревают их в причастности к убийствам, совершенным более десяти лет назад. Как утверждает прокуратура закавказской республики, погибшими были два брата, один из них занимался малым бизнесом, а второй работал таксистом.