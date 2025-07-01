Украинский премьер назвал незаконной заморозку Западом российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Pais заявил, что западные страны незаконно заморозили российские активы.

«Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы», — отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что в ходе IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанской Севилье, продолжит настаивать на конфискации всех российских активов.

Путин ответил шуткой на кражу российских активов Западом

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников в Европе использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы «принудить» Россию к переговорам.

По его словам, нужно использовать «все дипломатические инструменты», чтобы повысить для России цену проведения СВО.

Также президент Украины Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами четкие задачи на период особого «месяца давления на Россию».