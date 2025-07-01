Киев стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации в зоне СВО, пишет Bloomberg.

"Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту", — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В статье речь идет о том, что на фоне расширения линии боевого соприкосновения финансирование ЧВК, которые появились на Украине в 2022 году, иссякло.

В июне Вооруженные силы России освободили ряд населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также сообщил о полном освобождении всей территории региона.