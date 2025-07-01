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«Саммит НАТО не может скрыть тяжелого положения Украины»

Страхи, что президент США Дональд Трамп покинет саммит НАТО - или даже сам альянс - не оправдались. Трамп даже провел дружескую встречу с Владимиром Зеленским, которая исправила часть ущерба, нанесенного отношениям стран провальной февральской встречей в в Белом доме, пишет Financial Times. Однако реалии на земле говорят не в пользу Украины. Некоторые лидеры НАТО опасаются, что ситуация для Украины может серьезно ухудшиться к осени 2025 года. И это будет гораздо более существенным фактором, чем любые бумажные обязательства, закрепленные в коммюнике НАТО на прошлой неделе, подчеркивает FT.

По оценкам военных экспертов, полное истощение ВСУ может наступить в течение шести месяцев, если Украина не получит существенной военной поддержки. После позитивной встречи Трампа с Зеленским у Киева появилась надежда, что Украина может получить новые системы противоракетной обороны Patriot и артиллерийские ракеты HIMARS. Но, как всегда, Трамп был неопределенным относительно поставок - он может просто передумать или забыть, подчеркивает FT. Изменение настроений внутри украинского правительства отражается в срочности, с которой оно теперь в частном порядке призывает к прекращению огня. Год или два назад такие призывы были бы расценены как пораженчество. Теперь они звучат все более настойчиво на закрытых встречах украинских и западных лидеров, утверждает FT. Если растущий пессимизм среди тех, кто пристально следит за украинским кризисом, оправдан, то любые позитивные настроения, вызванные саммитом НАТО, могут вскоре исчезнуть.

«Будет ли у БРИКС своя валюта?»

Единая валюта БРИКС позволила бы странам-членам утвердить свою экономическую независимость и конкурировать с существующей системой, в которой традиционно доминирует доллар, пишет сербское издание «Нови Стандард». Сегодня доля стран БРИКС в мировом номинальном ВВП превышает 37 процентов, в странах-членах проживает 46 процентов населения планеты. Экономический рост этих стран составляет около 4,4 процента в год, что существенно (более чем в два раза) превышает темпы роста экономик самых богатых стран G-7. В 2024 году товарооборот стран БРИКС достиг почти 678 миллиардов долларов. За последние десять лет торговля внутри БРИКС ежегодно росла на 10,7 процента.

Члены БРИКС много раз обсуждали вопрос о создании новой резервной валюты, которая была бы подкреплена корзиной их валют. Центральным моментом в этой ситуации является торговая война США с Китаем, а также санкции США против Китая и России. Если страны БРИКС создадут новую резервную валюту, это, вероятно, окажет значительное влияние на доллар, подогревая дедолларизацию. Это имело бы последствия для экономики США и всего мира. Однако недавно представители Бразилии, страны-председателя БРИКС в 2025 году, заявили, что существенных шагов по созданию единой валюты пока не планируется. В то же время предстоящий саммит БРИКС будет посвящен экономическим и валютным вопросам, таким как интеграция БРИКС в мировую экономику, укрепление торговли и инвестиций между странами-членами, а также снижение зависимости от доллара в международной торговле.

«У Amazon почти столько же роботов, сколько работников-людей»

Гигант электронной коммерции Amazon, потративший годы на автоматизацию задач, которые ранее выполнялись людьми, сейчас использует более миллиона роботов. Как пишет The Wall Street Journal, этот рекордный показатель близок к количеству людей, работающих на объектах Amazon. В 2020 году у компании было всего 200 тысяч единиц робототехники. Как отмечает WSJ, автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить финансовую нагрузку. Директор по робототехнике Amazon Стефано Ла Ровере сталкивается со сложной задачей - убедить общественность, что технологии и роботы не отнимают рабочие места у людей.

По его словам, роботы помогают людям, «сокращая расстояние между заданиями, убирая повторяющиеся движения и помогая им поднимать тяжести». Ла Ровере заявил, что за последние годы благодаря использованию технологий было создано более 700 новых категорий рабочих мест. В то же время Amazon заявляет, что автоматизация на складах сократила расходы компании на 25 процентов. Вероятно, эта экономия связана со снижением затрат на рабочую силу. Количество сотрудников компании снизилось с максимума 2021 года в 1,61 миллиона человек до 1,56 миллиона в 2024 году (частично это можно объяснить выравниванием спроса на электронную коммерцию после пандемии).

Солдаты ВСУ пожаловались на плохую подготовку в Сумской области

Российские военные предполагали, что ВСУ подготовят сильные оборонительные позиции в Сумской области. Вместо этого, после хаотичного отступления ВСУ из Курской области, ВС РФ обнаружили в Сумской области устаревшие окопы без прикрытия сверху с помощью беспилотников, пишет TWZ.

В статье отмечается, что в некоторых случаях украинским солдатам приходится рыть траншеи под обстрелами беспилотников. Украинцы также жалуются, что районы, по которым сейчас продвигаются российские силы, не были заминированы. Один из украинских военных рассказал, что командование ВСУ как будто готовилось к танковым колоннам, а не к полю боя, где ежедневно наносят удары десятки беспилотников. Между тем российские источники сообщают, что летнее наступление уже принесло желаемые результаты, подчеркивает TWZ.

«Трамп хочет преподнести Украину Путину на подносе»

Генерал Мишель Яковлефф, бывший заместитель начальника штаба вооруженных сил НАТО в Европе, заявил, что президент США Дональд Трамп «бросил» Украину. Об этом Яковлефф рассказал в эфире LCI.

Генерал подчеркнул, что Трамп оставил Киев без столь необходимой военной и финансовой помощи на фоне продвижения российских войск. По мнению Яковлеффа, если бы это зависело только от президента США, Трамп бы просто преподнес Украину президенту России Владимиру Путину «на подносе». Яковлефф добавил, что Трамп «публично унизил» Владимира Зеленского. Генерал отметил, что сейчас в НАТО идет серьезная дискуссия о том, сколько разведданных США все еще передают Украине.