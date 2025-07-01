Полиция задержала мэра Ниццы и его жену

Новый громкий коррупционный скандал во Франции: полиция задержала мэра города Ницца Кристиана Эстрози и его супругу - известную журналистку и главу телекомпании France Télévisions.

Их подозревают в преступном сговоре с целью присвоения государственных средств, выделенных на проведение климатического саммита и детского "Евровидения". Оба мероприятия проходили в Ницце в позапрошлом году.

Дело ведет межрегиональный суд Марселя. Накануне там допросили десять человек. В здании мэрии дважды провели обыски.

С инициативой судебного разбирательства обратилась парламентская партия "Экологисты". Депутаты сочли подозрительным выбор супруги мэра в качестве ведущей музыкального конкурса и модератора дискуссий на саммите.