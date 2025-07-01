Стали известны подробности об экспертизе скончавшихся в Екатеринбурге азербайджанцев

При внешнем и внутреннем осмотре тел скончавшихся в Екатеринбурге подозреваемых Зияддина и Гусейна Сафаровых обнаружены множественные травмы. Об этом заявил глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалят Гасанов, его слова передает РИА Новости.

«Ни один из братьев не был убит острым предметом или из огнестрельного оружия — были нанесены удары тупым предметом. Согласно заключению экспертизы, при внешнем и внутреннем осмотре тел обнаружены множественные травмы», — сказал Гасанов.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делам об убийствах прошлых лет — уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных — братья Сафаровы скончались. В СК заявили, что один из них умер в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются.

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СМИ Азербайджана сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото гематом на телах Рамиля и Мухаммеда Сафаровых — свидетелей по тому же делу. Задержанный Аяз Сафаров был на суде с гематомой на лице, но заявил, что «упал еще до задержания».

Следствие считает, что задержанные причастны к убийству Юниса Пашаева в мае 2001 года возле кафе «Каспий» (оно принадлежит семье Сафаровых), к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджана Гаджиева И.Б.о. Мотивом всех убийств СК назвал раздел сфер влияния в бизнесе.