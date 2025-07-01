Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется перманентная гибридная война

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая будет набирать обороты. Его слова передает БелТА.

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«Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить — у нас есть», — сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

По его словам, у страны есть боеспособная армия, которая способна дать самый жесткий ответ на любые агрессивные действия.