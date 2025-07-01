Зеленский поблагодарил Берлин за помощь

Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил Германию за помощь, в том числе и в укреплении украинской противоракетной обороны. Об этом пишет Bild.

По данным немецкого издания, видеообращение было опубликовано после визита в Киев нового глава МИД Германии Йоханна Вадефуля. Он прибыл на Украину с первым официальным визитом в своей должности.

В своем заявлении Владимир Зеленский обратил особое внимание на необходимость продвигаться вперед в совместном производстве вооружений, отмечается в статье.

«Одна из целей заключается в том, чтобы войти в серийное производство комплексов ПВО - это стратегическая задача», - заявил он, напомнив также, что Берлин поддерживает вступление Украины в НАТО, «рассматривая путь Киева в альянс как необратимый».

Напомним, что нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил о том, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

Также Мерц после вступления в должность первым делом посетил Киев и заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Берлина, призвал Москву к 30-дневнему перемирию и пригрозил ужесточением санкций. Он заявил и о намерении снять ограничения на дальность передаваемого Украине оружия, и засекретил военные поставки.