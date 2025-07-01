Следующее заседание суда по делу Гуцул состоится 3 июля

Суд назначил следующее заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул на 3 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Указывается, что стороны продолжат прения в четверг, 3 июля. Адвокаты Гуцул заявили, что судебный процесс проходит с множеством нарушений.

"Полтора месяца после обыска мне не предъявляли обвинений, не было статуса подозреваемой в течение пяти дней, не было статуса обвиняемой в положенной срок. Это дело - сплошной обман, это дело должно быть аннулировано, здесь все незаконно", - заявила Гуцул.

Глава Гагаузии отметила, что власти Молдавии предлагали ей прекратить уголовное дело в обмен на ее отставку. "Я, соответственно, отказалась от такой сделки", - подчеркнула Гуцул.

Ранее прокуратура Молдавии запросила суд 9 лет лишения свободы для главы Гагаузской автономии. Защита Гуцул заявила, что работает над подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека, поскольку не видит возможности отстоять ее права в молдавском суде.

Напомним, в марте гагаузский лидер была арестована в Кишиневе в рамках дела о нарушениях при финансировании партии "Шор". Гуцул отвергает обвинения в свой адрес, заявляя, что ее арест политически мотивирован. Глава Гагаузии выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводят молдавские власти.