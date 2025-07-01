Желавший мочиться в вино для России грузинский радикал отправлен в тюрьму

Грузинский радикал Николоз Гварамия, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, отправлен 1 июля Тбилисским городским судом в тюрьму на восемь месяцев за неявку на заседание временной следственной парламентской комиссии, которая расследует деятельность саакашвилевского режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Гварамия, один из лидеров оппозиционной «Коалиции перемен», стал уже седьмым оппозиционером, осужденным в последнее время за отказ сотрудничать с комиссией.

При экс-президенте Михаиле Саакашвили Гварамия занимал ключевые посты, в том числе министра юстиции и заместителя Генпрокурора.

Телеканал желавшего мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамии остановил вещание

В последние годы Гварамия был владельцем оппозиционного ТВ «Мтавари» (Главный»), но весной прекратил вещание из-за финансовых проблем. Партнеры и иневесторы обвиняли Гварамия в финансовой нечистоплотности.

«Коалиция перемен» и еще 7 радикальных оппозиционных партий решили не участвовать в местных выборах в Грузии 4 октября.