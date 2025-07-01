Новый президент Польши жестко высказался о вступлении Украины в ЕС

Украина пока не выполнила ряд условий, необходимых для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий, передает Polsat.

«Сейчас еще не время, чтобы всерьез разговаривать о вступлении Украины в ЕС... Я — противник вступления Украины в ЕС без каких-либо условий», — сказал политик.

Навроцкий подчеркнул, что сближение Украины с Западом соответствует интересам Польши, однако настаивает на партнерской модели сотрудничества. По его словам, взаимодействие должно быть равноправным и учитывать стратегические реалии. Он также отметил, что, несмотря на поддержку Украины, перспективы ее вступления в НАТО в настоящее время отсутствуют.

Орбан призвал отказаться от приема Украины в Евросоюз

Ранее Президент Польши Анджей Дуда, покидающий свой пост, посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Навроцкому.