ФБР предупредило об угрозе кибератак на авиакомпании

Федеральное бюро расследований выпустило предупреждение о том, что банда хакеров Scattered Spider намерена провести кибератаки на крупнейших авиаперевозчиков по всему миру. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, группа Scattered Spider, состоящая из американских и британских хакеров, причастна к утечке данных из страхового гиганта Aflac, а также из нескольких крупных розничных сетей в Великобритании. Также Scattered Spider подозревают во взломе и блокировке сети операторов казино Caesars Entertainment и MGM Resorts International, за восстановление которой было заплачено около $15 млн.

«Киберпреступная группировка Scattered Spider расширяет свою целевую аудиторию, собираясь включить в нее авиационный сектор. (…) Хакеры используют методы социальной инженерии, часто выдавая себя за сотрудников или подрядчиков, чтобы обмануть службы ИТ-поддержки и получить доступ», – говорится в предупреждении ФБР.

В бюро особо отметили, что «любой человек в экосистеме авиакомпаний, включая надежных поставщиков и подрядчиков, может оказаться под угрозой».

Ранее израильские хакеры взломали иранское государственное телевидение и выпустили в эфир ролики с призывами к иранцам выйти на улицы и устроить госпереворот. Также стало известно, что хакерская группа «Хищный Воробей» (Predatory Sparrow), которую связывают с израильскими спецслужбами, совершила кибератаку на иранскую криптобиржу Nobitex.