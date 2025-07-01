Советник Зеленского назвал производство оружия «украинской нефтью»

Производство оружия стало важнейшим стратегическим активом для Украины, «украинской нефтью». Об этом заявил советник украинского лидера Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин, передает Bloomberg.

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«Мы можем производить столько, сколько нужно», — подчеркнул он.

По словам Камышина, производство оружия стало своего рода «украинской нефтью», важнейшим стратегическим активом.

«Мы переосмысливаем ведение войны», — добавил советник украинского лидера.

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Как пишет Bloomberg, угроза Украине «остается экзистенциальной» на фоне продолжающегося наступления ВС России в Сумской области.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что обсудит с Зеленским проблемы на пути к сотрудничеству в области совместного производства оружия.

По его словам, для этого есть готовность, но некоторые препятствия еще предстоит преодолеть — «бюрократические и иные препятствия в сотрудничестве».