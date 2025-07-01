Ким Чен Ын почтил память павших в боях с ВСУ корейских солдат

Ким Чен Ын отдал публичную дань уважения северокорейским солдатам, погибшим в боях против войск Украины Фотографии лидера КНДР с солдатскими гробами были представлены на гала-концерте, посвященном годовщине заключения военного договора с Россией.

Ким Чен Ын почтил память северокорейских солдат, погибших во время боев с ВСУ, положив руки на их возвращенные на родину гробы, пишет The Guardian.

Фотографии северокорейского лидера, остановившегося перед шеренгой из полдюжины гробов, задрапированных флагом страны, были показаны на экране во время праздничного представления, состоявшегося в воскресенье по случаю первой годовщины заключения военного договора между КНДР и Россией.

Мероприятие в Большом театре Восточного Пхеньяна объединило выступления северокорейских и приглашенных российских артистов с изображениями, посвященными пакту о взаимной обороне, подписанному Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне в июне прошлого года.

Кадры, на которых изображен Ким Чен Ын и останки павших солдат, сопровождались фотографиями военнослужащих обеих стран, размахивающих национальными флагами. На одном из снимков, предположительно, были страницы из окровавленного блокнота, предположительно принадлежавшего северокорейскому солдату, который был найден на поле боя в Курской области России.

Согласно южнокорейскому информационному агентству “Ренхап”, сообщения в блокноте гласят: “Наконец–то настал решающий момент” и "Давайте мужественно сражаться в этой священной битве с безграничной любовью и доверием, дарованными нам нашим любимым Верховным главнокомандующим" - это отсылка к Ким Чен Ыну, как объясняет The Guardian.

Не ясно, когда состоялась церемония репатриации останков погибших солдат, констатирует The Guardian, добавляя, что на снимках Ким Чен Ын и другие официальные лица, включая его влиятельную сестру Ким Е Чжон и министра иностранных дел Чхве Сон Хи, одеты в зимнюю одежду, что позволяет предположить, что тела солдат, возможно, были возвращены в КНДР несколько месяцев назад.

На кадрах торжественного мероприятия, транслировавшегося государственным телевидением КНДР KRT, видно, как Ким Чен Ын, который временами казался взволнованным, сидит рядом со своей гостьей, министром культуры России Ольгой Любимовой, и своей дочерью Ким Чжу Э. Было видно, как люди в зале вытирают слезы.

Издание The Korea Herald сообщила, что это событие стало первым случаем, когда государственные СМИ показали кадры и фотографии солдат, отправленных в Россию, которые могут увидеть граждане Северной Кореи.

Государственное информационное агентство ЦТАК заявило, что это событие вселило уверенность в “узах дружбы и подлинных интернационалистских обязательствах между народами и армиями двух стран, которые были созданы ценой крови”.

В апреле президент Владимир Путин и Ким Чен Ын впервые подтвердили, что северокорейские войска были развернуты в зоне боевых действий, и оба лидера назвали их “героями”.

Ким Чен Ын тогда сказал, что в Пхеньяне будет воздвигнут памятник в честь его солдат и что цветы будут возложены к надгробиям тех, кто погиб.