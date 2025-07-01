В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили партию импортированных из России луковых колец весом 639 кг из-за обнаруженных в них патогенных бактерий. Об этом сообщается 1 июля на сайте Агентства по продовольственной безопасности республики.

«В результате исследования образцов, взятых сотрудниками Агентства по продовольственной безопасности в рамках мер контроля в партии импортированных из России Обществом с ограниченной ответственностью «Мирторг» луковых колец весом 639 кг, произведенных на предприятии «Мираторг — Запад», в них были обнаружены патогенные бактерии (Listeria monocytogenes)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в соответствии с действующим законодательством было принято решение об уничтожении зараженной партии продукции.

Как писала «Парламентская газета», ранее в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. Поводом для этого названы действия правоохранительных органов в Екатеринбурге, которые пресекли деятельность этнической группировки.