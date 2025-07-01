Трамп отменил санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру», - говорится в сообщении.

При этом в Белом доме подчеркнули, что указ не касается бывшего президента Сирии Башара Асада и его сторонников. В отношении них будут действовать персональные ограничительные меры Штатов.

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Кроме того, Госдепартаменту рекомендовано пересмотреть статус Сирии как спонсора терроризма.

Также Вашингтон намерен изучить вопрос о смягчении ограничительных мер против Дамаска в ООН.

В мае Трамп освободил Сирию от санкций на 180 дней во время своих визитов в страны Ближнего Востока.