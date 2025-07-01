Пока вы спали: линейка парфюма от Трампа и отказ королевской семьи от поезда

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Британская королевская семья откажется от фирменного поезда

Британская королевская семья откажется от фирменного поезда. Его планируется вывести из эксплуатации, рассказал хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

"Решение начать процесс вывода из эксплуатации королевского поезда было принято при поддержке его величества (короля Великобритании Карла III - ред.)", - приводит телеканал слова Чалмерса.

Отмечается, что королевский двор стремится к дисциплине и дальновидности в распределении финансирования, расходы на содержание поезда, в свою очередь, слишком высоки.

Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма

Президент США Дональд Трамп выпустил новую лимитированную линейку парфюма. Мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Вместе с флакончиком духов емкостью 100 миллилитров идет золотая фигурка 45-го и 47-го американского лидера на постаменте с подписью Трампа. Приобрести парфюм можно через сайт, соответствующую ссылку президент США разместил в соцсети.

"Для патриотов, которые не отступают", - говорится на сайте для заказа парфюма.

Европу настигла волна обжигающей жары

Европа страдает от волны аномальной жары из северной Африки. Температура поднимется до 40 градусов, а местами даже выше, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"В воскресенье Испания установила июньский рекорд жары в 46 градусов по Цельсию <…>предупреждения об опасных погодных условиях объявлены на большей части территории Англии, включая Лондон, где во вторник температура может достичь 34 °C. Предупреждения о жаре также действуют на большей части Франции, с пиками выше 40 °C до среды", — говорится в публикации.

Жара также затронет и Южную Европу. Так, в Италии ожидается повышение температуры до 42 градусов. По данным агентства, аномальная жара может стать причиной других проблем.

Маск предложил создать в США новую политическую партию

Американский предприниматель Илон Маск предложил создать в США новую политическую партию, которая будет действительно заботиться о людях. Такое предложение он выдвинул на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию бизнесмена в соцсети X.

"Из-за безумных расходов на этот законопроект, который поднимает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране ... Пришло время для новой политической партии, которая по-настоящему беспокоится о людях", - написал Маск.

Ранее Маск проводил на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии.

Венесуэла создаст собственный защищенный мессенджер

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна разрабатывает собственную безопасную систему цифровой связи, которая не будет использоваться для шпионажа и насилия, пишет РИА Новости со ссылкой на телепрограмму "С Мадуро +".

"Мы работаем над тем, чтобы у нас была безопасная система связи, которая не будет использоваться для слежки, а тем более для убийств. Потому что все эти системы используют, чтобы узнать всё о твоей жизни", - сказал Мадуро.

Глава южноамериканской страны, комментируя новость о создании в России государственного мессенджера Max, подверг жёсткой критике популярные платформы обмена сообщениями, особенно WhatsApp. Он заявил, что отказался от использования данного сервиса, так как он служит инструментом тотальной слежки и даже применяется в военных целях.