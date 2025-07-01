Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Европа не остановит падение Украины из-за отсутствия вменяемого плана. Об этом он высказался на Youtube.

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По мнению эксперта, ситуация на Украине стремительно развивается, при этом наблюдается систематический подход Москвы и дипломатическое и политическое молчание в Киеве и Брюсселе.

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«Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет», — подчеркнул он.

Ранее Меркурис предупредил Украину о грозящей катастрофе в случае выхода Российской армии к реке Днепр. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет численного превосходства и сильной обороны в Днепропетровской области.