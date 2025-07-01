Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Украинский лидер заметил, что поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку Украины, украинского народа, территориальной целостности республики.

Зеленский подчеркнул, что выразил поддержку со стороны Киева на фоне осложнения отношений Москвы и Баку.

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Политик выразил уверенность, что удастся выяснить все факты инцидента в Екатеринбурге, будет восстановлена справедливость.

«У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», — пояснил Зеленский.

Также было уделено внимание вопросам экономики, энергетики, социальной сферы, констатировал украинский лидер.