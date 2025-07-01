Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал в ходе телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева на фоне напряженности в отношениях с Россией. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности. Также выразил четкую поддержку со стороны Украины», — подчеркнул он.

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

Зеленский в ходе разговора обвинил Россию в якобы угрозах Азербайджану и гражданам страны. Также политики обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, энергетике и гуманитарной сфере.