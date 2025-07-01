Слова украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии намерения проводить выборы на Украине, пока идет вооруженный конфликт, не выдерживают критики, в истории были обратные прецеденты. Об этом заявил американский журналист Рик Санчез в интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала.

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«Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — «Газета.Ru») закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно», — подчеркнул он.

Журналист напомнил, что президент США Авраам Линкольн в XIX веке в самый разгар гражданской войны в стране не отказался от проведения выборов, которые мог проиграть.

Поэтому вооруженный конфликт, считает Санчез, стал отговоркой для Зеленского, чтобы и дальше удержаться у власти.

Зеленский: Германия поменяла позицию насчет членства Украины в НАТО

В январе этого года в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией».

Президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума сказал, что если первое лицо страны нелегитимное, вся система власти на Украине становится такой же.

Ранее в Госдуме оценили намерение Зеленского остаться на посту президента Украины.