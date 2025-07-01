Украинский президент Владимир Зеленский использует мирное население Сум в качестве живого щита, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу американского телеведущего Эндрю Наполитано.

По его словам, ранее Зеленский заявлял: если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу снизится. Журналист рассказал, что Зеленский считает мирное население защитой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не хочет эвакуировать людей.

«Что значат эти слова Зеленского? Они подтверждают, что русские действительно считают украинцев, особенно тех, кто живет в Сумах, в основном русскими. Своими, славянами, которых они не хотят убивать», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что жители украинского города Сумы массово пытаются продать недвижимость на фоне роста напряженности в регионе.