Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма

Хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили опубликовать письма, украденные у окружения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации отмечается, что в руки злоумышленников попало около 100 гигабайт материалов из аккаунтов главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, адвоката американского лидера Линдси Халлиган, советника главы государства Роджера Стоуна, а также порноактрисы Сторми Дэниелс.

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Агентство уточнило, что хакеры готовы продать электронные письма, однако они не описали их содержание.

В сентябре 2024 года ныне действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил иранских хакеров в похищении и рассылке документов своего избирательного штаба во время президентских выборов.