Пезешкиан: Иран не хочет конфронтации ни с кем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь подчеркнул, что Тегеран не хочет конфронтации на международной арене, исламская республика всегда стремилась наводить мосты, а "не строить стены".

"Иран полон красоты. На каждом шагу видна дружба. Мы всегда стремились навести мосты с нациями, а не возводить стены", - написал он в X. "Хотя мы и не сторонники войны и всегда выступаем за мир, мы полны решимости защищать наши границы, безопасность и свой народ", - добавил иранский президент.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.