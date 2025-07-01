Трамп выпустил собственный парфюм под названием Trump Victory
Президент США Дональд Трамп выпустил собственный парфюм. Об этом он объявил на своей странице в социальной сети Truth Social, опубликовав фото духов.
"Они называются Victory 45-47, потому что они о победе, силе и успехе, - для мужчин и женщин", - приводит слова главы Белого дома ТАСС.
Мужская линейка выпускается в черной упаковке, женская - в красной. На коробках значится, что серия ограничена.
Основатель Grayzone Блюменталь: политика Трампа угрожает его наследию
На флаконе с духами помимо названия можно увидеть автограф хозяина Белого дома. Крышка украшена позолоченной фигуркой самого Трампа.
Напомним, в феврале прошлого года Трамп представил собственную линейку кроссовок. Название модели "Никогда не сдавайся" - кредо президента США, а стилистика - смесь золотой роскоши, к которой Трамп питает давнюю слабость.