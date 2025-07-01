Британский король решил отказаться от королевского поезда

Британский монарх Карл III решил больше не пользоваться знаменитым королевским поездом. Об этом со ссылкой на отчет пресс-службы Букингемского дворца сообщает ТАСС.

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В документе говорится, что королевский поезд, в различных вариациях использовавшийся для перевозки монаршей семьи с середины XIX века, будет выведен из эксплуатации до истечения срока действия текущего контракта.

Поезд, состоящий из девяти вагонов, в 2024 году использовался только два. Стоимость этих поездок составила почти €90 тыс. фунтов ($125 тыс.), в то время как обслуживание и стоянка состава обходятся более чем в €500 тыс. фунтов ($685 тыс.) в год.

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По словам хранителя ассигнований на содержание британского короля Джеймс Чалмерс, королевский поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий. Однако движение вперед не должно быть связаны прошлым. Он отметил, что пришло время «теплого прощания».

24 июня сообщалось, что наследник британского трона принц Уильям может отказаться от короны при взошествии на престол.

Ранее стало известно, сколько британская королевская семья заработала на своих владениях за год.