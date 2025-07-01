Глава Минздрава США назвал американцев самым больным населением в мире

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал американцев самым больным населением в мире.

Глава Минздрава обвинил в сложившейся ситуации систему здравоохранения, которая пытается нажиться на нездоровье граждан. По его словам, страховые компании, врачи, больницы, фармацевтические фирмы зарабатывают на том, что люди болеют.

«Каждый уровень этой системы подкреплен финансово. <...> И теперь мы самая больная нация в мире», — подчеркнул Кеннеди.

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Он добавил, что медики вынуждены встраиваться в эту систему, чтобы обеспечить свое существование, в том числе отдать кредиты, взятые на обучение.

В марте Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться на фоне анонсированных американской администрацией массовых сокращений. Всего в ведомстве работают более 80 тысяч человек.