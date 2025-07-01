Председательство в Совете ЕС перешло к Дании

Польша передала Дании председательство в Совете Евросоюза. Королевство будет исполнять обязанности председателя на протяжении полугода — до 31 декабря, сообщает ТАСС.

Когда этот срок истечет, председателем Совета станет Кипр. Отмечается, что Дания председательствует уже в восьмой раз. В прошлый раз этот статус переходил к королевству в первой половине 2012 года.

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Ранее стало известно, что Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 января 2026 года, санкции против России. Поводом для такого решения названы «продолжающиеся действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине».