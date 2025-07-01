Заявление начальника Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхара о необходимости «сделать все, чтобы изменить ход украинского конфликта» вызвало волну негодования среди читателей Le Figaro. Многие восприняли его слова как признание участия Франции в войне против России. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается. В конечном итоге скрывать от нас факты становится больше невозможно», — цитирует Le Figaro комментарии пользователей.

Часть читателей выразила стыд за свою страну, сравнив себя с гражданами России и США. Некоторые напомнили, что ранее французские власти уверяли общественность в скором истощении российских ресурсов, однако теперь, по мнению комментаторов, эти прогнозы выглядят несостоятельными.

Раскрыты планы Евросоюза объявить войну России

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и другие европейские политики уже критиковали президента Франции Эммануэля Макрона за активную поддержку Украины и возможное втягивание страны в конфликт с Россией. Предложения о направлении французских военных на Украину также вызывали опасения среди европейских стран из-за риска эскалации и расширения полномочий президента во Франции.