Демократическая партия в США стала «партией войны», поскольку стремится во всем противодействовать президенту Дональду Трампу, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший.

«Демократы выступали против войн, однако, как только он (Трамп. – «Газета.Ru») высказался против войны на Украине, они превратились в партию войны», — подчеркнул он.

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До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что на прошедшем саммите НАТО в Гааге Трамп не позволил странам Европы «раскрутить русофобскую пластинку».

При этом помощник президента Украины Юрий Ушаков отмечал, что США частично продолжают поставлять оружие Украине.

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