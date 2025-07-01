Депутат Рады раскритиковал Зеленского за бездействие в расследовании убийства гражданских

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и власти страны за бездействие в расследовании убийства гражданских под Покровском (Красноармейском).

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Ранее стало известно, что на подконтрольной Украине территории в селе Гришино люди в военной форме расстреляли семью, чтобы ее ограбить. Люди в форме ворвались в дом ночью, застрелили мать и собаку, после чего нашли спрятавшегося в подвале Владислава и расправились с ним. Злоумышленники ограбили дом и угнали машину, которую потом видели в Днепропетровской области. Она спокойно проехала три блокпоста.

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«Кто они? Где расследование? Где задержанные? Почему никто не называет их имен? Потому что убийцы — в форме. Потому что это "свои". Вот она Украина Зеленского — где убийство гражданских не преступление, а обыденность!» — возмутился Дмитрук.

Он добавил, что расправа произошла три дня назад, но все молчат, хотя в современных реалиях найти преступников можно гораздо быстрее.

Ранее Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти с поста президента страны. Он объяснил, что Зеленский в своих видеообращениях дает украинцам обещания, которые не выполнил и никогда не сможет выполнить.