Некоторые беженцы с Украины проявляют в Швейцарии неуважение к местным властям и отказываются предпринимать усилия по интеграции. Об этом заявила мэр швейцарского Виголтингена Франка Буркхардт.

Она отметила, что в настоящее время в Швейцарии около 70 тысяч граждан Украины имеют статус S, который дает им право на работу, самозанятость, страховку и обучение в школе для детей. Кроме того они могут свободно перемещаться по стране и за ее пределами. Буркхардт добавила, что расходы страны на украинских беженцев составляют 1,25 миллиарда франков (почти 1,6 миллиарда долларов).

«Швейцария великодушно оказала помощь украинцам. Но теперь пришло время открыто сказать, что не так. Местные власти все чаще сталкиваются с проблемами, которые не характерны для других групп беженцев: отсутствие уважения, нежелание сотрудничать или интегрироваться и работать, демаркация от других беженцев. Вместо благодарности часто преобладает дух требовательности и потребления», — сказала мэр Виголтингена.

Она подчеркнула, что в основном такое поведение прослеживается у украинцев, которые приехали в Швейцарию «из менее пострадавших регионов», а не тех, кто реально пострадал от боевых действий.