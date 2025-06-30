В Швейцарии пожаловались на беженцев с Украины
Некоторые беженцы с Украины проявляют в Швейцарии неуважение к местным властям и отказываются предпринимать усилия по интеграции. Об этом заявила мэр швейцарского Виголтингена Франка Буркхардт.
Она отметила, что в настоящее время в Швейцарии около 70 тысяч граждан Украины имеют статус S, который дает им право на работу, самозанятость, страховку и обучение в школе для детей. Кроме того они могут свободно перемещаться по стране и за ее пределами. Буркхардт добавила, что расходы страны на украинских беженцев составляют 1,25 миллиарда франков (почти 1,6 миллиарда долларов).
«Швейцария великодушно оказала помощь украинцам. Но теперь пришло время открыто сказать, что не так. Местные власти все чаще сталкиваются с проблемами, которые не характерны для других групп беженцев: отсутствие уважения, нежелание сотрудничать или интегрироваться и работать, демаркация от других беженцев. Вместо благодарности часто преобладает дух требовательности и потребления», — сказала мэр Виголтингена.
Она подчеркнула, что в основном такое поведение прослеживается у украинцев, которые приехали в Швейцарию «из менее пострадавших регионов», а не тех, кто реально пострадал от боевых действий.
«Берн предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя как в отеле, должны за это платить. Тот, кто нуждается в защите, должен внести свой вклад в интеграцию. Те, кто остается, должны проявить уважение, приверженность и осознание того, что помощь — это не дорога с односторонним движением», — заключила Буркхардт.