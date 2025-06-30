Письма с подписью Александра III позволили нескольким мужчинам покинуть Украину

Илья Родин

На Украине несколько раз разрешали выезд мужчин за границу по документам, в которых стояла подпись российского императора Александра III (1845 — 1894). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Письма с подписью Александра III позволили нескольким мужчинам покинуть Украину
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По данным агентства, выезд граждан Украины за пределы страны был согласован Львовской областной военной администрацией на основании обращений, представленных несуществующей общественной организацией «Гуманитарная надежда нации».

В Минюсте Украины уточнили, что такая организация не зарегистрирована, а почта, с которой поступали письма — неактивна. Директором значился Александр Николенко — в реестрах ведомства сотни людей с такими именем и фамилией.

Восемь человек получили таким образом разрешение на выезд, семь из них не вернулись на Украину. Они покидали страну на машинах, в поездах и пешком, уточнили журналисты.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев сообщил, что бывшие бойцы ВСУ вступают в ряды ВС РФ по идейным соображениям — из-за разочарования политикой Владимира Зеленского и «варварской мобилизации на Украине».