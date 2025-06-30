На Украине несколько раз разрешали выезд мужчин за границу по документам, в которых стояла подпись российского императора Александра III (1845 — 1894). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, выезд граждан Украины за пределы страны был согласован Львовской областной военной администрацией на основании обращений, представленных несуществующей общественной организацией «Гуманитарная надежда нации».

В Минюсте Украины уточнили, что такая организация не зарегистрирована, а почта, с которой поступали письма — неактивна. Директором значился Александр Николенко — в реестрах ведомства сотни людей с такими именем и фамилией.

Восемь человек получили таким образом разрешение на выезд, семь из них не вернулись на Украину. Они покидали страну на машинах, в поездах и пешком, уточнили журналисты.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев сообщил, что бывшие бойцы ВСУ вступают в ряды ВС РФ по идейным соображениям — из-за разочарования политикой Владимира Зеленского и «варварской мобилизации на Украине».