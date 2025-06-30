Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии с 1 июля. Об этом сообщили в Белом доме.

«Указ снимает санкции с Сирии, сохраняя санкции в отношении (экс-президента Сирии. — RT) Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия», — приводит заявление РИА Новости.

В указе уточнили, что американскому Госдепу нужно пересмотреть статус Сирии как государства — спонсора терроризма и «изучить возможности в ООН по смягчению санкций» в поддержку стабильности и мира в стране.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала подписание указа об отмене санкций против республики.

В Reuters сообщали, что США вывели своих военных с двух баз в Сирии.