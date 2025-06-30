В Белоруссии впервые с 1991 года разрешили убивать медведей

В Белоруссии впервые с 1991 года официально разрешили охоту на медведей. Об этом пишет пресс-служба Минсельхоза республики в Telegram-канале.

В ведомстве заметили, что открытие охоты на медведя связано с резким ростом его численности и с целью исключения конфликтных ситуаций между зверем и населением.

«Бросить вызов хищнику охотники смогут с 1 июля по 31 декабря. Разрешается ружейная охота на медведя любого пола и возраста. Охотиться можно в течение суток из засады, с подхода в присутствии руководителя охоты», — уточнили в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что к участию в охоте на медведя допускаются охотники, имеющие стаж охоты не менее трех лет, им разрешено применять нарезное охотничье оружие и гладкоствольное охотничье оружие не менее 16 калибра с использованием патронов, снаряженных пулей.

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез сообщил ранее, что численность медведей растет в республике достаточно активно.

«Медведь — это крупный хищник и он представляет определенное беспокойство — где-то пасеки разоряет, где-то народ пугает, поэтому, скажем так, принято это решение», — уточнил чиновник.

По его словам, у белорусских медведей нет особых «трофейных качеств». В связи с этим, добавил он, разрешение на охоту больше продиктовано возможностью «убирать проблемных особей, потому что часто попадается информация о том, что медведи в деревни заходят, даже в города могут заходить».

На 1 января 2025 года, по статистике Минлесхоза, в Белоруссии насчитывалось 1066 медведей.