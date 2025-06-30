Меркель раскритиковала новую политику предоставления убежища в ФРГ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала новую политику по предоставлению убежища в стране. Ее слова приводит Tageschau.

Напомним, что в мае Берлин запретил мигрантам въезжать в ФРГ на всех сухопутных границах страны даже в случаях, если они запрашивают убежище. После этого глава МВД Германии Александр Добриндт распорядился усилить пограничный контроль и увеличить число отказов при попытке въехать на территорию Германии. Исключением являются дети, беременные женщины и «уязвимые лица».