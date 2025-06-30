В Эквадоре спустя год после побега из тюрьмы поймали известного наркобарона

Полиция Эквадора задержала главаря наркокартеля «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито (Хосе Адольфо Масиас Вильямар), который сбежал из тюрьмы год назад. Об этом сообщил президент страны Даниэль Нобоа, передает The New York Times.

По данным издания, Фито был найден в бункере роскошного дома в Сан-Пабло-де-Манта на западе Эквадора. В убежище наркобарона вел люк, спрятанный под кухонным столом. Операция по его поимке длилась десять часов.

Отмечается, что власти Эквадора уже связались с Вашингтоном, чтобы выдать им преступника. В США Фито предъявлены обвинения в контрабанде оружия и наркотиков.

Напомним, что с 2011 года глава «Лос-Чонерос» находился под стражей в Гуаякиле за организацию преступного сообщества, незаконный оборот наркотиков и убийство. В январе 2024 года он сбежал из тюрьмы. Пропажу Фито военные обнаружили, когда пришли забрать мужчину из камеры, чтобы перевезти в другое учреждение.