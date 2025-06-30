В Азербайджане задержана редактор видеоагенства Ruptly — она снимала на видео обыски и задержания в офисе Sputnik Азербайджан, которые проходили днём 30 июня.

«Около 16:00 она прибыла на место. Последний раз она выходила на связь в 16:20 с сообщением, что отсняла материал», — сообщили RT в Ruptly.

С тех пор редактор на связь не выходила, её мать подтвердила задержание девушки.

30 июня Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило о проведении оперативных мероприятий в офисе Sputnik в Баку. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сотрудников консульского отдела посольства страны к российским журналистам не допускают.

Сейчас там задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Игорь Картавых болеет диабетом и нуждается в инсулине на постоянной основе.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв отметил, что работа представительства агентства велась по временной юридической схеме, предложенной Баку.