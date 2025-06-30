В Италии решили подвести «мост Берлускони» под оборонные расходы НАТО

Власти Италии предложили внести в перечень оборонных расходов траты на строительство моста через Мессинский пролив, пишет Politico.

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По данным газеты, правительство столкнулось с новой целью для стран-членов НАТО — увеличить военные расходы до 5% к 2035 году. На фоне этого кабмин вернулся к обсуждению планов по строительству моста, который соединит Сицилию с материковой частью страны.

Журналисты заметили, что строительство моста через пролив является одним из самых дорогих и спорных инфраструктурных проектов в мире. Стоимость работ оценивается в €13,5 млрд при длине основного пролета 3,3 км.

Исследования показали, что он должен пройти в одном из самых сейсмически активных регионов Средиземноморья, а его строительство будет сопровождаться массовым переселением людей, уточнили эксперты.

Реализовать проект в разное время пытались Бенито Муссолини, а также бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В настоящее время проект активно поддерживают глава итальянского МИДа Антонио Таяни и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

Сторонники возведения моста продвигают идею о том, что объект имеет не только важную экономическую роль, но и стратегическое значение для НАТО.

Источник газеты в итальянском правительстве пояснил, что официальное решение о классификации «моста Берлускони» как оборонного объекта пока не принято. Однако, по его словам, обсуждение этого вопроса продолжается.