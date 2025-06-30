Модель OnlyFans обратилась к Зеленскому

Lenta.ru

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратилась модель OnlyFans Светлана Дворникова. Она попросила украинского лидера одобрить декриминализацию порно в стране, объяснив, что благодаря такому шагу в казну будут поступать миллионы долларов ежегодно. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Модель OnlyFans обратилась к Зеленскому
© globallookpress.com

Женщина рассказала, что за пять лет своей деятельности она заплатила налогов на 40 миллионов гривен (около 75 миллионов рублей). При этом она задекларировала все свои доходы, однако в итоге против нее все равно было возбуждено два уголовных дела: за неуплату налогов и за производство порнографии.

«За три года более пяти тысяч украинцев заработали на OnlyFans 123 миллиона долларов. Эксперты говорят: декриминализация принесет около 12,3 миллиона долларов налогов ежегодно», — аргументирует свою позицию Дворникова.

Она призвала Зеленского «встать на сторону справедливости» и согласовать правоохранительную практику на Украине «с принципами правового государства, где то, что никому не вредит, не может быть преступлением».

В мае глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплату налогов.