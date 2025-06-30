Эрдоган раскрыл подробности нового саммита НАТО

Следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре в июле 2026 года. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство TRT Global.

© Lenta.ru

«На международной арене Турция готовится к саммиту НАТО в Анкаре в 2026 году, где страна подготовит почву для принятия очень важных решений. Очень важно укрепить наши позиции в военном блоке, чтобы быть готовыми противодействовать глобальным угрозам», — отметил глава государства.

с 24 по 25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, который президент США Дональд Трамп назвал отличным и одним из самых результативных в истории.

При этом газета The Times обратила внимание, что одним из «самых печальных итогов» мероприятия стало то, что на встрече лидеры стран — участниц альянса отказались обсуждать военную поддержку Украины, а издание Die Welt назвало президента республики Владимира Зеленского второстепенным актером на саммите в Гааге.