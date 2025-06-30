Белый дом: Уиткофф продолжает вести консультации с властями Ирана

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф продолжает обсуждения с Ираном относительно соглашения по ядерной программе Тегерана, американский лидер Дональд Трамп с иранскими властями не общался.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.