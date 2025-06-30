Белый дом: Уиткофф продолжает вести консультации с властями Ирана
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф продолжает обсуждения с Ираном относительно соглашения по ядерной программе Тегерана, американский лидер Дональд Трамп с иранскими властями не общался.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
"Наш спецпосланник Стивен [Уиткофф] находится на связи с иранцами как напрямую, так и через посредников. Данная коммуникация продолжается. Президент [США Дональд Трамп] не разговаривал с Ираном", - сказала она.