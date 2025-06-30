В Португалии туристов напугало огромное «рулонное» облако

Огромное «рулонное» облако, напоминающее гигантскую волну, пришло с Атлантического океана и напугало туристов, отдыхавших на пляжах. Об этом пишет обозреватель Андреа Пинто в статье для Notícias ao Minuto.

По ее словам, в воскресенье, 29 июня, высокие температуры сопровождались дождями и грозами в некоторых регионах страны. На фоне этого на нескольких пляжах в центральной Португалии было замечено редкое и пугающее явление — так называемое «рулонное» облако.

С собой оно принесло сильный ветер, который обрушился на два города: Повуа-ди-Варзин в округе Порту и Фигейра-да-Фош в округе Коимбра.

Автор статьи заметила, что в это явление сложно было бы поверить, если бы не многочисленные видеоролики, которые любители пляжного отдыха не стеснялись снимать и выкладывать в социальные сети.

«Несмотря на свой впечатляющий вид — похожее на гигантскую волну в небе — этот тип облаков не связан с цунами. Это просто редкое атмосферное образование, вызванное контрастами между воздушными массами и морскими бризами», — уточнила Пинто.

По ее данным, этот тип облаков имеет длинную трубчатую форму, движется горизонтально, как будто «катится» по океану.

Огромное облако в виде летающей тарелки сняли в небе над ВДНХ

Явление встречается крайне редко, особенно в Португалии, но оно не опасно. Оно образуется, когда горячий воздух сталкивается с холодным, и вместо того, чтобы подниматься, расширяется горизонтально.

Обозреватель напомнила, что ранее такие облака видели в 1999 году в Алгарви, они вызвали панику в регионе.

«В то время многие люди считали, что столкнулись с цунами. Они говорили о «гигантской волне на горизонте» и массово покидали пляжи. В конце концов, это была «оптическая иллюзия, вызванная атмосферными условиями», — уточнила автор статьи.

Пинто рассказала, что жители Северной Австралии нередко видят такие явления. Они называют их «облака утренней славы».