Руководство ЕС проводит кампанию в поддержку президента Молдавии Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС), чтобы использовать страну как плацдарм против своих оппонентов на Востоке. Об этом заявил экс-президент республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя предстоящий саммит ЕС - Молдавия.

Саммит пройдет 4 июля в Кишиневе, ожидается участие председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"У меня лично нет никакого доверия ни к нынешнему руководству ЕС, которое проводит кампанию в поддержку лично Майи Санду, ни к Европейскому союзу в целом, который превращается в военный блок и хочет использовать Молдову как плацдарм против своих восточных геополитических оппонентов. Европейские партнеры должны поддерживать, если они этого хотят, Республику Молдова, а не лично Майю Санду и ПДС. А если они поддерживают Республику Молдова, они должны дать по рукам Майе Санду, когда она говорит: "Вы не проголосовали за меня, поэтому в вашем селе дорогу не отремонтирую". Это что, личные деньги Санду или это кредиты, которые будут возвращать наши с вами дети?!" - заявил Додон в эфире телеканала Rlive.

Он подчеркнул, что Молдавия не должна поддерживать антироссийскую политику Брюсселя.

"Даже осуждающий Россию [президент Франции Эмманюэль] Макрон понимает, что диалог с РФ и [российским лидером Владимиром] Путиным необходим, что подтверждает состоявшийся между ними разговор. А мы, молдаване, нуждаемся в сотрудничестве с Россией, нам нужны дешевые энергетические ресурсы, рынок сбыта. Поэтому мы должны и будем продолжать диалог и с РФ, и с другими странами, исходя из наших национальных интересов", - отметил Додон.

Саммит ЕС - Молдавия вызвал критику со стороны оппозиционных партий, которые считают, что он направлен на поддержку Санду и ПДС перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Перед прошедшими в октябре прошлого года выборами президента глава Еврокомиссии также приезжала в Кишинев и призвала переизбрать Санду и голосовать за вступление в ЕС на референдуме. Однако и плебисцит, и избрание Санду провалились внутри страны. Получить положительный результат с перевесом в несколько десятых процента властям удалось только за счет голосования на специально открытых в странах ЕС 200 избирательных участках. Оппозиционные партии заявили, что выборы были сфальсифицированы на этих участках и обвиняют власти в том, что на парламентских выборах они хотят повторить это при поддержке Брюсселя.