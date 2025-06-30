В Венгрии заявили об опасении в НАТО третьей мировой войны

В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к Третьей мировой войне и этого необходимо избежать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его словам, вмешательство НАТО в конфликт с РФ на стороне Киеве и вступление Украины в альянс влечет за собой риск Третьей мировой войны.

«Самое главное, что в блоке формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к Третьей мировой войне. Этого нужно избегать», — добавил Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что, несмотря на формируемое большинство нежелающих вступать в конфликт с РФ, на данный момент открыто об этом говорит только он. Орбан подчеркнул, что даже «новый шериф» — президент США Дональд Трамп — не стал поднимать эту тему на саммите блока в Гааге.